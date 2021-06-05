«Нам не нужна эйфория». Тренер Северной Македонии высказался о крупной победе над Казахстаном

«Цель этих двух матчей (против Словении и Казахстана) заключалась в том, чтобы опробовать командные и тактические варианты, а также дать каждому футболисту возможность получить игровое время. Оба матча оказались удачными, прежде всего благодарю болельщиков за хорошую поддержку. Но нам не нужна эйфория, мы должны твердо стоять на ногах», — сказал Ангеловски Gol.mk.



Напомним, что Северная Македония выступит на Евро-2020, в группе С она сыграет с командами Нидерландов, Украины и Австрии.