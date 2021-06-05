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08:40 (мск), источник: Vesti.kz

«Нам не нужна эйфория». Тренер Северной Македонии высказался о крупной победе над Казахстаном

Его футболисты забили четыре безответных гола.

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Главный тренер Северной Македонии Игор Ангеловски поделился своим мнением о прошедшем товарищеском матче с Казахстаном, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча прошла в Скопье и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

«Цель этих двух матчей (против Словении и Казахстана) заключалась в том, чтобы опробовать командные и тактические варианты, а также дать каждому футболисту возможность получить игровое время. Оба матча оказались удачными, прежде всего благодарю болельщиков за хорошую поддержку. Но нам не нужна эйфория, мы должны твердо стоять на ногах», — сказал Ангеловски Gol.mk.

Напомним, что Северная Македония выступит на Евро-2020, в группе С она сыграет с командами Нидерландов, Украины и Австрии.

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Македония
4:0
Первый тайм: 1:0
Казахстан
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