Футболисты Эстонии обыграли финнов в товарищеском матче

В Хельсинки эстонцы обыграли команду Финляндии со счетом 1:0. Победный гол забил Рауно Саппинен, реализовавший пенальти на исходе часа игрового времени. В начале этой недели эстонцы с таким же результатом победили в Вильнюсе литовскую сборную. Еще один оппонент белорусов по отборочному турниру мирового первенства команда Уэльса сегодня в Кардиффе примет албанцев. Сборная Чехии, с которой белорусские футболисты проведут свой следующий поединок квалификации ЧМ, крупно проиграла в Болонье итальянцам — 0:4.

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С таким же счетом сборная Северной Македонии победила в Скопье казахстанских футболистов. В Мадриде действующий чемпион Европы команда Португалии сыграла вничью с испанцами — 0:0. В Будапеште венгры выиграли у киприотов — 1:0. Словенцы в Копере разгромили футболистов Гибралтара со счетом 6:0.

Сегодня свой последний спарринг перед началом континентального первенства проведет сборная России. На поле московского стадиона «Динамо» команда Станислава Черчесова сыграет с болгарами. Эту встречу будет судить бригада белорусских арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым.