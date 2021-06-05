«Черкесов Станислав Соломонович». Шоу Киркорова на тренировке сборной
Филипп неожиданно связан с футболом: дружил с Аршавиным, однажды после скандала его поддержал Акинфеев.
Филипп неожиданно связан с футболом: дружил с Аршавиным, однажды после скандала его поддержал Акинфеев.
В это сложно поверить, но Филипп Киркоров посетил тренировку сборной в Новогорске и уже сегодня вечером споёт гимн России перед товарищеским матчем против Болгарии.
Филипп подарил команде диски, книги и сувениры с Евровидения, где в в 1995 году занял 17 место из 23-х (кстати, худший результат среди российских исполнителей до сих пор). Черчесову и Джикии — вручил подписанный сборник песен с пятидесятилетия.
От сборной получил форму с десятым номером и своей фамилией плюс шутку от Черчесова: «Человек посмотрел на нас и поседел». Киркоров действительно пришёл на тренировку в рыжей кепке поверх серебряных волос.
Общаясь с Черчесовым, видимо, перепутал имя главного тренера сборной, так что Черчесов отшутился и громко произнёс: «Вы видели, да? Черкесов Станислав Соломонович. Не переживай». На это Киркоров предложил называть его Николаем Басковым.
Черчесов через Киркорова передал мяч для его отца, также народного артиста Бедроса Киркорова, которому на днях исполнилось 89 лет. И направил в его сторону поток восхищений: что в программе «Маска» на НТВ он совершил чудо. Видимо, имея в виду выступление Бедроса Киркорова в огромном костюме султана несколько месяцев назад.
И это не всё. Киркоров не забил пенальти Дзюбе, а потом назвал их дуэт «Два короля».
«Мой друг Георгий Джикия дал
Алексей Миранчук отметил, что приезд Киркорова добавил сборной красок.
На тренировку сборной Киркоров пришёл вместе с восьмилетним сыном по имени Мартин-Кристин: два года назад мальчик перешёл из московского филиала академии «Барселоны» в ЦСКА. По словам агента Дмитрия Селюка, это была его идея, ведь именно в ЦСКА из ребёнка сделают не только хорошего игрока, но и настоящего мужчину; тогда как «Барселона» — мыльный пузырь в центре Москвы.
Где и как Мартин тренируется сейчас, неизвестно, но и Селюк, и директор академии «Барсы» в Москве говорили, сын Киркорова обожает футбол настолько, что смотрит его постоянно и знает состав «Барселоны» наизусть.
«Алла-Виктория была влюблена в фигурное катание. Точнее в принца. Не в маленького Гном Гномыча, о котором многие говорили, а в старшего Плющенко; и именно поэтому захотела заняться фигурным катанием, — рассказывал Киркоров “Собеседнику”. — Но я
Познания Мартина Киркорова в футболе не помогли отцу.
Так выглядел знаменитый разговор перед тренировкой сборной. В ролях — Филипп и Мартин Киркоровы, Магомед Оздоев.
Киркоров: Здравствуйте, Марио! Ну вот, [Мартин], смотри, твой кумир. Он
Оздоев: Да, конечно, говорю. Я не Марио, а Магомед Оздоев. Марио сейчас спустится.
Киркоров: Вы такие южные, все красивые. [Мартин], ты за кого болеешь?
Мартин: За «Спартак».
Оздоев: Извините, мы из «Зенита».
Этот разговор тут же долетел до Дзюбы, так что капитан при знакомстве с Киркоровым сказал, что он тоже Марио. Разговор с Дзюбой Киркоров также начал со слов: «Мартин, вот твой кумир».
⚽️ В 2009 году Киркоров подружился с лидерами сборной и играл в «Мафию» с Павлюченко, Саенко, Аршавиным, Быстровым и Малафеевым. А через год футболисты поддержали его после скандала на
«Филипп, мы с тобой», — под письмом со словами поддержки подписались Кержаков, Акинфеев, Быстров и Малафеев.
⚽️ В 2011-м Аршавин перерезал ленточку на открытии бутика Киркорова Phill 4 you в Москве. Позже певец говорил, что Аршавин «очень даже неплохо поёт» и
⚽️ Футболист сборной Иван Саенко отдыхал с певцом в Дубае и пересказал «СЭ» их разговор в самолёте: «Киркоров сказал: “Вань, у меня будет ребёнок”. Я ещё так посмотрел на него… И говорит: “Мартином назову”. Я посмеялся: “Я тебе не верю”. И потом у него ребёнок появился, он мне набрал и говорит: “Я же тебе обещал”».
⚽️ В мае 2013-го Киркоров вместе с «Дискотекой Аварией», Басковым, Шатуновым, Ёлкой и другими исполнителями выступал на чемпионском матче «Шахтёра» и назвал Донецк столицей мирового футбола.
Новый шаг — исполнение гимна России на футбольном стадионе.
Что дальше?
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В комментариях делитесь любимыми песнями Киркорова.
Я начинаю:
1. «Атлантида»
2. «Марина»
3. «Единственная моя».
Евгений Марков