Аленичев сделал ничью с Болгарией. Вратарь Филимонов забил

Встреча, организованная при поддержке РФС, завершилась вничью — 3:3.

Футбол Товарищеские матчи 2021 5.06.2021, 18:00 Россия - Болгария -

В составе нашей команды выступали звезды прошлого Егор Титов, Александр Филимонов, Алексей Смертин, Руслан Пименов, Дмитрий Сенников, тренер — Дмитрий Аленичев. За болгар на поле выходили полуфиналисты ЧМ-1994 Йордан Лечков и Эмил Костадинов.

Один из мячей россиян на счету Филимонова, совершившего проход от своих ворот и разыгравшего стенку с Титовым в чужой штрафной.