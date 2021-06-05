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14:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Аленичев сделал ничью с Болгарией. Вратарь Филимонов забил

Сегодня в Москве в центре дворового футбола имени Гавриила Качалина состоялся товарищеский матч между сборными болельщиков России и Болгарии.

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Источник: Спорт-Экспресс

Встреча, организованная при поддержке РФС, завершилась вничью — 3:3.

Футбол

Товарищеские матчи 2021
5.06.2021, 18:00

Россия-Болгария-

В составе нашей команды выступали звезды прошлого Егор Титов, Александр Филимонов, Алексей Смертин, Руслан Пименов, Дмитрий Сенников, тренер — Дмитрий Аленичев. За болгар на поле выходили полуфиналисты ЧМ-1994 Йордан Лечков и Эмил Костадинов.

Один из мячей россиян на счету Филимонова, совершившего проход от своих ворот и разыгравшего стенку с Титовым в чужой штрафной.

Игра, прошедшая в дружеской обстановке, предваряла вечерний контрольный матч Россия — Болгария, который состоится в 18.00 на «ВТБ Арене» (Вячеслав Короткин).

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