Российские болельщики сыграли вничью с болгарами в футбольном «Матче дружбы»

Встреча была приурочена к товарищескому матчу между национальными сборными, который состоится в субботу в Москве на стадионе «ВТБ-Арена» и начнется в 18:00 мск. Организатором игры между болельщиками выступил Российский футбольный союз. В составах команд были также и бывшие футболисты. Матч проходил в формате 8×8, каждый тайм длился 20 минут.