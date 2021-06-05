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13:23 (мск), источник: ТАСС

Российские болельщики сыграли вничью с болгарами в футбольном «Матче дружбы»

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Болельщики сборной России по футболу сыграли вничью с болгарами со счетом 3:3 в «Матче дружбы», который прошел в субботу в Центре дворового футбола имени Гавриила Качалина.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча была приурочена к товарищескому матчу между национальными сборными, который состоится в субботу в Москве на стадионе «ВТБ-Арена» и начнется в 18:00 мск. Организатором игры между болельщиками выступил Российский футбольный союз. В составах команд были также и бывшие футболисты. Матч проходил в формате 8×8, каждый тайм длился 20 минут.

За российскую команду сыграли шестикратные чемпионы России в составе московского «Спартака» Александр Филимонов и Егор Титов, чемпион Англии в составе «Челси» Алексей Смертин, двукратные победители чемпионата России в составе московского «Локомотива» Руслан Пименов и Дмитрий Сенников. Тренером команды был победитель Лиги чемпионов и Кубка УЕФА в составе португальского «Порту», четырехкратный чемпион России Дмитрий Аленичев.

В составе болгар на поле вышли полуфиналисты чемпионата мира 1994 года Йордан Лечков и обладатель Кубка УЕФА в составе германской «Баварии» Эмил Костадинов.

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