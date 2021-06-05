Российские болельщики сыграли вничью с болгарами в футбольном «Матче дружбы»

Встреча была приурочена к товарищескому матчу между национальными сборными, который состоится в субботу в Москве на стадионе «ВТБ-Арена» и начнется в 18:00 мск. Организатором игры между болельщиками выступил Российский футбольный союз. В составах команд были также и бывшие футболисты. Матч проходил в формате 8×8, каждый тайм длился 20 минут.
За российскую команду сыграли шестикратные чемпионы России в составе московского «Спартака» Александр Филимонов и Егор Титов, чемпион Англии в составе «Челси» Алексей Смертин, двукратные победители чемпионата России в составе московского «Локомотива» Руслан Пименов и Дмитрий Сенников. Тренером команды был победитель Лиги чемпионов и Кубка УЕФА в составе португальского «Порту», четырехкратный чемпион России Дмитрий Аленичев.
В составе болгар на поле вышли полуфиналисты чемпионата мира 1994 года Йордан Лечков и обладатель Кубка УЕФА в составе германской «Баварии» Эмил Костадинов.