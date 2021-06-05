Россия — Болгария: стартовый состав, Шунин и Дзюба играют с первых минут
Сборная России объявила состав на товарищеский матч против команды Болгарии.
Сборная России объявила состав на товарищеский матч против команды Болгарии.
Состав национальной команды: Шунин — Жирков, Кудряшов, Джикия, Караваев — Головин, Оздоев, Баринов, Зобнин, Ионов — Дзюба.
Запасные: Дюпин, Сафонов, Фернандес, Семенов, Дивеев, Мостовой, Мухин, Черышев, Жемалетдинов, Кузяев, Миранчук, Соболев.
Встреча пройдет в Москве, на стадионе «Динамо», начало — в 18.00 по московскому времени.