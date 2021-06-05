Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Уэльс
Албания
00
Футбол. Сборные
2-й тайм
Россия
Болгария
00
Футбол. Сборные
20:00
Кот-д`Ивуар
Буркина-Фасо
Футбол. Сборные
21:45
Швеция
Армения
Футбол. Сборные
4.06
Словения
Гибралтар
60
Футбол. Сборные
4.06
Италия
Чехия
40
Все события
Фоторепортажи
36Все стадионы Евро-2020
13Сборная Канады обыграла США и вышла в финал ЧМ
17:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россия — Болгария: стартовый состав, Шунин и Дзюба играют с первых минут

Сборная России объявила состав на товарищеский матч против команды Болгарии.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Состав национальной команды: Шунин — Жирков, Кудряшов, Джикия, Караваев — Головин, Оздоев, Баринов, Зобнин, Ионов — Дзюба.

Запасные: Дюпин, Сафонов, Фернандес, Семенов, Дивеев, Мостовой, Мухин, Черышев, Жемалетдинов, Кузяев, Миранчук, Соболев.

Встреча пройдет в Москве, на стадионе «Динамо», начало — в 18.00 по московскому времени.

 Россия возглавила «рейтинг» сборных, которые чаще других вылетали на ЧМ после победы в группе
Реакция игроков сборной России на поражение от Канады в четвертьфинале чемпионата мира
Канада стала первым финалистом чемпионата мира по хоккею
Гол Неймара помог Бразилии обыграть эквадорцев в отборе ЧМ-2022
У Рантанена лучшая серия в XXI веке. Он близок к рекорду Гретцки
Аленичев сделал ничью с Болгарией. Вратарь Филимонов забил
Бэйл объявит об окончании карьеры после Евро-2020
«Монреаль» обыграл «Виннипег» во втором матче серии плей-офф НХЛ
Объявлен лучший игрок сезона в Английской премьер-лиге
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь