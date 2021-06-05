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21:14 (мск), источник: Sport24

Миранчук наконец-то проявил себя в сборной: принес победу в последней игре перед Евро

До Бельгии — одна неделя.

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Источник: РИА "Новости"

До старта чемпионата Европы-2020 остается меньше недели. Сегодня сборная России провела заключительный матч подготовительного цикла — на «ВТБ-Арене» обыграла команду Болгарии благодаря голу Соболева с пенальти.

Sport24 — о ключевых моментах последней проверки нашей команды перед Евро.

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Как и в матче против Польши, сборная России вышла на игру в три центральных защитника. Выбор Черчесова мог удивить: вместо получившего на разминке травму Кудряшова (самая неприятная новость дня — кажется, защитник пропустит Евро) стандартно вышел Семенов, а вот еще одно место в тройке занял Дмитрий Баринов, ставший одним из лучших игроков РПЛ, играя в «Локо» хавбека. Еще не сумевшего проявить себя в прошлой игре Алексея Миранчука заменил Ионов.

Функции оказавшегося на позиции центрального защитника Баринова были схожи с привычными обязанностями Кудряшова. Номинальный хав активно помогал Караваеву, поддерживая его на правом фланге, и чаще партнеров по обороне уходил выше, таким образом добавляя вариативности в позиционных атаках. Абсолютно новой эта задача для Баринова не стала: он играл защитника в «Локомотиве» еще во времена Юрия Семина.

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Но главный момент сборной Болгарии за первый тайм состоялся после двух неудачных действий именно Баринова. Игрок «Локо» не смог вынести мяч с линии штрафной, отдав его сопернику, а потом не успел накрыть бившего до этого Цветанова уже внутри штрафной. Если бы не двойной сейв Шунина (теперь очевидно первым номером будет именно он), сборная пропустила бы на той же 4-й минуте, что и в игре против Польши.

Россия ответила одним ударом в створ до перерыва и двумя моментами остротой меньше. Зобнин пробил во вратаря, выстрел Головина накрыл защитник — но оба раза партнеров выводил на хорошую позицию Артем Дзюба. В этом плане исключением стал только эпизод Оздоева, целившего в дальний угол с края штрафной.

В начале второго тайма Дивеев заменил получившего удар в нос Баринова, а Соболев вышел вместо ассистирующего Дзюбы. Но не эти замены оказались ключевыми — самым важным решением Черчесова стало выпустить на заключительные 10 минут критикуемого за игру в сборной Алексея Миранчука. Через несколько минут игрок «Аталанты» зашел в чужую штрафную и поймал там контакт — назначенный пенальти, забив единственный гол в матче, реализовал Соболев.

Может быть, результат в матче против Болгарии и не играет особой роли, но точно не в случае Миранчука. Прежде Черчесов выпускал вместо него даже Жемалетдинова, а проявить себя против сборной Польши у Алексея не получилось. После такого выхода на замену (кроме пенальти — вывод один на один Мостового) у Миранчука точно будет больше шансов сыграть на Евро. А у нас — меньше поводов, чтобы тревожиться перед стартом турнира.

До игры против Бельгии остается всего неделя.

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Россия
1:0
Первый тайм: 0:0
Болгария
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