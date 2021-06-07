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14:39 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Футболист «Арсенала» Партей исключен из сборной Ганы за опоздание на тренировку

ТАСС, 7 июня. Тренерский штаб сборной Ганы по футболу во главе с Чарльзом Аконнором исключил из команды полузащитника английского «Арсенала» Томаса Партея за опоздание на тренировку. Об этом сообщает портал Ghanasoccernet.

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Источник: AP 2021

Партей является вице-капитаном национальной команды.

По информации портала, футболист изначально не планировал принимать участие в товарищеских матчах против команд Марокко (8 июня) и Кот-д'Ивуара (12 июня), но в итоге согласился присоединиться к национальной команде на тренировочном сборе. После того как футболист опоздал на предыгровую тренировку в преддверии матча против сборной Марокко, главный тренер Аконнор принял решение исключить футболиста из команды.

Партею 27 лет, он выступает за «Арсенал» с 2020 года. В прошедшем сезоне футболист принял участие в 36 матчах за английский клуб во всех турнирах, в которых отдал три голевые передачи.

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