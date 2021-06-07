СМИ: Футболист «Арсенала» Партей исключен из сборной Ганы за опоздание на тренировку

По информации портала, футболист изначально не планировал принимать участие в товарищеских матчах против команд Марокко (8 июня) и Кот-д'Ивуара (12 июня), но в итоге согласился присоединиться к национальной команде на тренировочном сборе. После того как футболист опоздал на предыгровую тренировку в преддверии матча против сборной Марокко, главный тренер Аконнор принял решение исключить футболиста из команды.