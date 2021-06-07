Сборная Украины выиграла первый матч в форме с изображением Крыма

Встреча прошла в понедельник, 7 июня, в Харькове и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В первом тайме в составе победителей пенальти реализовали Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко. Во второй половине игры отличился Роман Яремчук, а Ярмоленко оформил дубль.