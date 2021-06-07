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21:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Сборная Украины выиграла первый матч в форме с изображением Крыма

Сборная Украины по футболу дома обыграла Кипр в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AFP 2021

Встреча прошла в понедельник, 7 июня, в Харькове и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В первом тайме в составе победителей пенальти реализовали Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко. Во второй половине игры отличился Роман Яремчук, а Ярмоленко оформил дубль.

Украинцы провели первый матч в новой форме, изготовленной к чемпионату Европы. На экипировке изображена карта Украины, на которую попал Крым.

На чемпионате Европы сборная Украины сыграет в группе С. Ее соперниками станут Нидерланды, Северная Македония и Австрия.

Украина
4:0
Первый тайм: 2:0
Кипр
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