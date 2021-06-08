Германия забила 7 голов Латвии в товарищеском матче
7 июня в Дюссельдорфе состоялся товарищеский матч между сборными Германии и Латвии. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 7:1.
7 июня в Дюссельдорфе состоялся товарищеский матч между сборными Германии и Латвии. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 7:1.
В составе Бундестим по голу забили 6 разных футболистов — Робин Гозенс, Илкай Гюндоган, Томас Мюллер, Серж Гнабри, Тимо Вернер и Лерой Сане, а еще один раз мяч побывал в воротах Латвии после автогола Роберта Озолса. Проводивший свой 100-й матч за сборную Германии вратарь Мануэль Нойер не смог отстоять на ноль, пропустив на 75-й минуте после удара Алексея Савельева.
На групповом этапе Евро-2020 сборная Германии сыграет с Францией, Португалией и Венгрией.
В других матчах вечера Андорра и Гибралтар сыграли вничью без забитых голов (0:0), а Фареры разгромили Лихтенштейн — 5:1.