Текущие события
Футбол. Сборные
7.06
Германия
Латвия
71
Футбол. Сборные
7.06
Украина
Кипр
40
Футбол. Сборные
7.06
Сербия
Ямайка
11
Футбол. Сборные
19:00
Польша
Исландия
Футбол. Сборные
21:00
Венгрия
Ирландия
Футбол. Сборные
21:45
Чехия
Албания
Все события
Фоторепортажи
8Россия сыграла вничью с Польшей
13Сборная Канады обыграла США и вышла в финал ЧМ
00:09 (мск), источник: Sport24

Германия забила 7 голов Латвии в товарищеском матче

7 июня в Дюссельдорфе состоялся товарищеский матч между сборными Германии и Латвии. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 7:1.

Наверх

В составе Бундестим по голу забили 6 разных футболистов — Робин Гозенс, Илкай Гюндоган, Томас Мюллер, Серж Гнабри, Тимо Вернер и Лерой Сане, а еще один раз мяч побывал в воротах Латвии после автогола Роберта Озолса. Проводивший свой 100-й матч за сборную Германии вратарь Мануэль Нойер не смог отстоять на ноль, пропустив на 75-й минуте после удара Алексея Савельева.

На групповом этапе Евро-2020 сборная Германии сыграет с Францией, Португалией и Венгрией.

В других матчах вечера Андорра и Гибралтар сыграли вничью без забитых голов (0:0), а Фареры разгромили Лихтенштейн — 5:1.

Германия
7:1
Первый тайм: 5:0
Латвия
 «Его не смутило, что я встречалась с другим». Жена футболиста сборной России — о знакомстве с будущим мужем
«Там можно делать все, что угодно. Все ходят голыми». Турагент рассказала о популярном отеле для взрослых
УЕФА не увидел политической провокации в форме сборной Украины
Страсти вокруг Кубка Америки: угроза бойкота и секс-скандал
Директор «Спартака» рассказал о будущем лидеров команды
Российские теннисисты пробились в полуфинал Roland Garros
ЦСКА разгромил УНИКС во втором матче финала Единой лиги ВТБ
Роберто Манчини назвал главного фаворита Евро-2020
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь