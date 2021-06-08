Германия забила 7 голов Латвии в товарищеском матче

В составе Бундестим по голу забили 6 разных футболистов — Робин Гозенс, Илкай Гюндоган, Томас Мюллер, Серж Гнабри, Тимо Вернер и Лерой Сане, а еще один раз мяч побывал в воротах Латвии после автогола Роберта Озолса. Проводивший свой 100-й матч за сборную Германии вратарь Мануэль Нойер не смог отстоять на ноль, пропустив на 75-й минуте после удара Алексея Савельева.