Нойер установил уникальное достижение в сборной Германии

Для 35-летнего стража ворот этот поединок стал сотым в воротах национальной команды. Еще никому из вратарей Германии не удавалось провести столько игр за сборную, информирует Opta.

Напомним, что Нойер защищает цвета немецкой команды с 2009 года. За это время он стал чемпионом мира — 2014 и бронзовым призером ЧМ-2010, а также обладателем бронзы Евро 2012 и 2016 годов.