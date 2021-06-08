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11:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Нойер установил уникальное достижение в сборной Германии

Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер накануне принял участие в контрольном матче против сборной Латвии, завершившийся разгромной победой «бундестим» со счетом 7:1.

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Источник: AP 2021

Для 35-летнего стража ворот этот поединок стал сотым в воротах национальной команды. Еще никому из вратарей Германии не удавалось провести столько игр за сборную, информирует Opta.

Напомним, что Нойер защищает цвета немецкой команды с 2009 года. За это время он стал чемпионом мира — 2014 и бронзовым призером ЧМ-2010, а также обладателем бронзы Евро 2012 и 2016 годов.

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Германия
7:1
Первый тайм: 5:0
Латвия
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