Александр Кержаков: «Не вижу в сборной таких как Аршавин, который мог пятерых обвести и забить. Но есть Дзюба, Головин»
Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков оценил перспективы национальной команды на Евро-2020.
Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков оценил перспективы национальной команды на Евро-2020.
— Нашей сборной реально будет побороться с Бельгией за первое место в группе?
— Бороться — это уже немножко другой вид спорта. Глупо отрицать, что будет сложно. Но в одной конкретной игре может произойти что угодно. Уверен, тренерский штаб досконально разберет бельгийцев, и у нас будут
Это будет
— Какие главные козыри у нашей сборной?
— У нас сыгранная команда, есть костяк. Ротация если и есть, то незначительная. Ребята умеют терпеть, плюс большую роль в первых двух матчах могут сыграть трибуны.
— В сборной вашего созыва были яркие индивидуальности, которые в одиночку могли вытащить игру. Сейчас у нас есть такие исполнители?
— Чтобы самому создать момент и все решить — таких игроков, наверное, нет. Сделать так, как, допустим, Аршавин, который мог пятерых обвести и забить — таких футболистов не вижу. Но есть Дзюба, который очень опасен в чужой штрафной. За счет габаритов, роста, он берет свое и много забивает. Есть Головин. Он на хорошем счету в «Монако». В Александре нравится то, как он распоряжается мячом и создает моменты для партнеров.
Когда встречаются две команды, которые подошли к игре в одинаковом функциональном и психологическом состоянии, на первый план выходят индивидуальные действия. Однако футбол, прежде всего, командная игра, — сказал Кержаков.