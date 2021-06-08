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12:36 (мск), источник: Sports.Ru

Александр Кержаков: «Не вижу в сборной таких как Аршавин, который мог пятерых обвести и забить. Но есть Дзюба, Головин»

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков оценил перспективы национальной команды на Евро-2020.

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Источник: РИА "Новости"

— Нашей сборной реально будет побороться с Бельгией за первое место в группе?

— Бороться — это уже немножко другой вид спорта. Глупо отрицать, что будет сложно. Но в одной конкретной игре может произойти что угодно. Уверен, тренерский штаб досконально разберет бельгийцев, и у нас будут какие-то мысли на счет того, как сдержать соперника.

Это будет матч-открытие для команды на Евро, да еще и дома. Ребятам надо быть готовыми, прежде всего функционально, чтобы выдержать тот высокий темп, который наверняка предложит Бельгия. Может, в индивидуальном плане они и сильнее наших, но футбол — командная игра. Загадывать здесь и заранее говорить о том, что шансов никаких — не стоит.

— Какие главные козыри у нашей сборной?

— У нас сыгранная команда, есть костяк. Ротация если и есть, то незначительная. Ребята умеют терпеть, плюс большую роль в первых двух матчах могут сыграть трибуны.

— В сборной вашего созыва были яркие индивидуальности, которые в одиночку могли вытащить игру. Сейчас у нас есть такие исполнители?

— Чтобы самому создать момент и все решить — таких игроков, наверное, нет. Сделать так, как, допустим, Аршавин, который мог пятерых обвести и забить — таких футболистов не вижу. Но есть Дзюба, который очень опасен в чужой штрафной. За счет габаритов, роста, он берет свое и много забивает. Есть Головин. Он на хорошем счету в «Монако». В Александре нравится то, как он распоряжается мячом и создает моменты для партнеров.

Когда встречаются две команды, которые подошли к игре в одинаковом функциональном и психологическом состоянии, на первый план выходят индивидуальные действия. Однако футбол, прежде всего, командная игра, — сказал Кержаков.

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