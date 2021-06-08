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21:59 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские футболистки разгромили иранок в товарищеском матче

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки женской сборной Беларуси разгромили команду Ирана со счетом 6:0 в товарищеском матче, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: abff.by

Уже к перерыву встречи на поле могилевского стадиона «Спартак» белоруски трижды поразили ворота соперниц. В самом дебюте матча Карина Ольховик открыла счет, а потом голевой дубль оформила Анна Пилипенко. В начале второго тайма еще по разу отличились Карина Ольховик и Анна Пилипенко, а последнюю точку поставила Анастасия Побегайло, реализовавшая пенальти в конце игры.

Свой следующий спарринг подопечные Юрия Малеева проведут 14 июня в Витебске против сборной Узбекистана.

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