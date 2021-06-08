Белорусские футболистки разгромили иранок в товарищеском матче

Уже к перерыву встречи на поле могилевского стадиона «Спартак» белоруски трижды поразили ворота соперниц. В самом дебюте матча Карина Ольховик открыла счет, а потом голевой дубль оформила Анна Пилипенко. В начале второго тайма еще по разу отличились Карина Ольховик и Анна Пилипенко, а последнюю точку поставила Анастасия Побегайло, реализовавшая пенальти в конце игры.