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00:32 (мск), источник: Sport24

Жиру забил 45-й и 46-й голы за Францию. До лучшего бомбардира в истории сборной — 5 мячей

8 июня сборная Франции провела товарищеский матч с национальной командой Болгарии, обыграв соперника со счетом 3:0.

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Источник: AFP 2021

Два гола в матче забил вышедший на замену форвард Оливье Жиру, автором еще одного взятия ворот стал Антуан Гризманн.

Для Жиру голы стали 45-м и 46-м в футболке сборной Франции. Оливье является вторым бомбардиром в истории национальной команды. От лидера — Тьерри Анри — он теперь отстает на 5 мячей.

Лучшие бомбардиры в истории сборной Франции:

  1. Тьерри Анри — 51 гол.
  2. Оливье Жиру — 46.
  3. Мишель Платини — 41.
  4. Антуан Гризманн — 37.
  5. Давид Трезеге — 34.
Франция
3:0
Первый тайм: 1:0
Болгария
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