Жиру забил 45-й и 46-й голы за Францию. До лучшего бомбардира в истории сборной — 5 мячей

Два гола в матче забил вышедший на замену форвард Оливье Жиру, автором еще одного взятия ворот стал Антуан Гризманн.

Для Жиру голы стали 45-м и 46-м в футболке сборной Франции. Оливье является вторым бомбардиром в истории национальной команды. От лидера — Тьерри Анри — он теперь отстает на 5 мячей.