Жиру забил 45-й и 46-й голы за Францию. До лучшего бомбардира в истории сборной — 5 мячей
8 июня сборная Франции провела товарищеский матч с национальной командой Болгарии, обыграв соперника со счетом 3:0.
8 июня сборная Франции провела товарищеский матч с национальной командой Болгарии, обыграв соперника со счетом 3:0.
Два гола в матче забил вышедший на замену форвард Оливье Жиру, автором еще одного взятия ворот стал Антуан Гризманн.
Для Жиру голы стали 45-м и 46-м в футболке сборной Франции. Оливье является вторым бомбардиром в истории национальной команды. От лидера — Тьерри Анри — он теперь отстает на 5 мячей.
Лучшие бомбардиры в истории сборной Франции: