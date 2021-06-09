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12:08 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты Чехии обыграли албанцев в контрольном матче

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соперники белорусов по квалификации чемпионата мира футболисты Чехии победили албанцев в заключительном спарринге перед чемпионатом Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2021

В первой половине встречи в Праге Патрик Шик вывел хозяев вперед, а затем Сокол Чикаллеши сравнял счет. После перерыва Лукаш Масопуст и Ондржей Челюстка забили еще два гола в ворота гостей — 3:1.

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8.06.2021, 21:15

Чехия3Албания1

В Познани сборная Польши сыграла вничью с исландцами — 2:2. Футболисты Венгрии в Будапеште разошлись миром с ирландцами — 0:0. В Мадриде сборная Испании разгромила литовцев со счетом 4:0. Чемпионы мира футболисты Франции уверенно переиграли в Париже болгарскую команду с результатом 3:0.

Сегодня действующий чемпион Европы сборная Португалии встретится с латвийской командой. Это будет последний спарринг перед стартом континентального первенства.

Чемпионат Европы по футболу стартует 11 июня на римском «Стадио Олимпико» встречей сборных Италии и Турции. Решающий поединок 16-го по счету первенства Старого Света состоится 11 июля на лондонском стадионе «Уэмбли». На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золото впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время). По три раза чемпионами Европы становились сборные Германии и Испании, два титула у Франции, по одному — у сборных СССР, Италии, Нидерландов, Чехословакии, Дании и Греции.

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