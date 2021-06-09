Футболисты Чехии обыграли албанцев в контрольном матче

В первой половине встречи в Праге Патрик Шик вывел хозяев вперед, а затем Сокол Чикаллеши сравнял счет. После перерыва Лукаш Масопуст и Ондржей Челюстка забили еще два гола в ворота гостей — 3:1.

Футбол Товарищеские матчи 2021 8.06.2021, 21:15 Чехия 3 Албания 1

В Познани сборная Польши сыграла вничью с исландцами — 2:2. Футболисты Венгрии в Будапеште разошлись миром с ирландцами — 0:0. В Мадриде сборная Испании разгромила литовцев со счетом 4:0. Чемпионы мира футболисты Франции уверенно переиграли в Париже болгарскую команду с результатом 3:0.

Сегодня действующий чемпион Европы сборная Португалии встретится с латвийской командой. Это будет последний спарринг перед стартом континентального первенства.