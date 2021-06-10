Гол Роналду помог сборной Португалии разгромить Израиль в товарищеском матче
В товарищеском матче сборная Португалии принимала национальную команду Израиля.
В товарищеском матче сборная Португалии принимала национальную команду Израиля.
Встреча прошла на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия) и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
На 42-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш, забивший гол после передачи защитника Жоау Канселу. Через 2 минуты нападающий Криштиану Роналду упрочил преимущество португальской команды в счёте.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако