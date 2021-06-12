«Спартак» высмеял штрафной Криштиану Роналду

Англоязычный аккаунт «Спартака» в Twitter опубликовал видео из TikTok, на котором мяч после удара португальца попадает в ворота на стадионе «Открытие-Арена» в Москве. Затем видео заканчивается тем, что Роналду исполняет свое знаменитое празднование «Siiii».