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09:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В сборной Венесуэлы зафиксировано 7 случаев коронавируса перед матчем с Бразилией на Кубке Америки

Семь представителей сборной Венесуэлы сдали положительный тест на коронавирус, сообщает журналист Ренато Соуза.

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Источник: Reuters

Образцы были отправлены в лабораторию для генетического секвенирования вируса.

Сборная Венесуэлы в стартовом матче Кубка Америки 14 июня должна встретиться с Бразилей. Также в группе венесуэльцы сыграют с Колумбией, Эквадором и Перу.

Изначально турнир должны были принять Колумбия и Аргентина, однако у Колумбии его отозвали из-за политической ситуации в стране, у Аргентины — из-за медицинской.

Таким образом, Кубок Америки-2021 пройдет с 13 июня по 10 июля в Бразилии. Турнир примут Бразилиа, Куяба, Гояна и Рио-де-Жанейро.

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