В сборной Венесуэлы зафиксировано 7 случаев коронавируса перед матчем с Бразилией на Кубке Америки
Семь представителей сборной Венесуэлы сдали положительный тест на коронавирус, сообщает журналист Ренато Соуза.
Семь представителей сборной Венесуэлы сдали положительный тест на коронавирус, сообщает журналист Ренато Соуза.
Образцы были отправлены в лабораторию для генетического секвенирования вируса.
Сборная Венесуэлы в стартовом матче Кубка Америки 14 июня должна встретиться с Бразилей. Также в группе венесуэльцы сыграют с Колумбией, Эквадором и Перу.
Изначально турнир должны были принять Колумбия и Аргентина, однако у Колумбии его отозвали
Таким образом, Кубок Америки-2021 пройдет с 13 июня по 10 июля в Бразилии. Турнир примут Бразилиа, Куяба, Гояна и