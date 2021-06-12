В сборной Венесуэлы по футболу выявили двенадцать случаев коронавируса

В сборной Венесуэлы по футболу выявили двенадцать случаев коронавируса

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Двенадцать случаев заражения коронавирусом выявлено в сборной Венесуэлы по футболу в преддверии старта Кубка Америки в Бразилии, сообщает АФП.