В сборной Венесуэлы по футболу выявили двенадцать случаев коронавируса
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Двенадцать случаев заражения коронавирусом выявлено в сборной Венесуэлы по футболу в преддверии старта Кубка Америки в Бразилии, сообщает АФП.
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Двенадцать случаев заражения коронавирусом выявлено в сборной Венесуэлы по футболу в преддверии старта Кубка Америки в Бразилии, сообщает АФП.
Вирус выявлен как у игроков, так и среди персонала. Число заболевших игроков не уточняется.
Сборная Венесуэлы в матче открытия Кубка Америки 13 июня должна сыграть со сборной Бразилии.