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18:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В сборной Венесуэлы по футболу выявили двенадцать случаев коронавируса

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Двенадцать случаев заражения коронавирусом выявлено в сборной Венесуэлы по футболу в преддверии старта Кубка Америки в Бразилии, сообщает АФП.

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Источник: AFP 2021

Вирус выявлен как у игроков, так и среди персонала. Число заболевших игроков не уточняется.

Сборная Венесуэлы в матче открытия Кубка Америки 13 июня должна сыграть со сборной Бразилии.

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