Сборная Бразилии разгромила команду Венесуэлы в матче открытия Кубка Америки по футболу

Команды Бразилии и Венесуэлы выступают в группе B вместе со сборными Колумбии, Перу и Эквадора. В группе A сыграют команды Аргентины, Боливии, Парагвая, Уругвая и Чили.

Изначально Кубок Америки, который был перенесен с 2020 года из-за пандемии коронавируса, должен был пройти в Аргентине и Колумбии. 31 мая было объявлено о переносе турнира в Бразилию.