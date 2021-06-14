Белорусские футболистки сыграли вничью с узбечками в товарищеском матче

Белоруски неплохо начали встречу и уже на 14-й минуте Карина Ольховик открыла счет после точной передачи капитана команды Анастасии Линник. Однако успех оказался единственным для команды Юрия Малеева. После перерыва гостьи сумели сравнять результат — на 70-й минуте встречи отличилась Людмила Карачик — 1:1.

В недавнем спарринге в Могилеве сборная Беларуси разгромила команду Ирана со счетом 6:0. В этой игре хет-трик оформила Анна Пилипенко, два гола забила Карина Ольховик, еще один мяч в свой актив записала Анастасия Побегайло, реализовавшая пенальти. Узбекские футболистки выиграли у иранок с результатом 5:0.