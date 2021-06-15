Месси стал рекордсменом Аргентины по голам в официальных матчах, обойдя Батистуту

Счет в матче открыли аргентинцы, на 33-й минуте отличился нападающий Лионель Месси, который отправил мяч в сетку ворот соперника прямым ударом со штрафного.

Для Месси это был 73-й гол за сборную, 39 из которых форвард «Барселоны» забил в официальных играх. Таким образом, он стал рекордсменом национальной команды по голам в официальных матчах, обойдя Габриэля Батистуту (38).