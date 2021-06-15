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08:46 (мск), источник: Sport24

Месси стал рекордсменом Аргентины по голам в официальных матчах, обойдя Батистуту

В ночь на 15 июня состоялся матч 1-го тура группового этапа Кубка Америки Аргентина — Чили. Встреча прошла в Рио-де-Жанейро и завершилась со счетом 1:1.

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Источник: AP 2021

Счет в матче открыли аргентинцы, на 33-й минуте отличился нападающий Лионель Месси, который отправил мяч в сетку ворот соперника прямым ударом со штрафного.

Для Месси это был 73-й гол за сборную, 39 из которых форвард «Барселоны» забил в официальных играх. Таким образом, он стал рекордсменом национальной команды по голам в официальных матчах, обойдя Габриэля Батистуту (38).

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