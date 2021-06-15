Сборная Парагвая обыграла команду Боливии в матче Кубка Америки по футболу
ТАСС, 15 июня. Сборная Парагвая со счетом 3:1 обыграла команду Боливии в матче первого тура группового этапа Кубка Америки по футболу. Турнир проходит в Бразилии.
ТАСС, 15 июня. Сборная Парагвая со счетом 3:1 обыграла команду Боливии в матче первого тура группового этапа Кубка Америки по футболу. Турнир проходит в Бразилии.
В составе боливийской команды отличился Эрвин Сааведра, реализовавший пенальти на 10-й минуте. Его соотечественник Хауме Куэльяр в компенсированное к первому тайму время был удален за две желтые карточки. У парагвайцев голами отметились Каку (62-я минута) и Анхель Ромеро (65, 80).
В группе B играют команды Бразилии, Венесуэлы, Колумбии, Перу и Эквадора.
Изначально Кубок Америки, который был перенесен с 2020 года
В четвертьфинал Кубка Америки выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Финал турнира пройдет 10 июля.