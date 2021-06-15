Сборная Парагвая обыграла команду Боливии в матче Кубка Америки по футболу

В составе боливийской команды отличился Эрвин Сааведра, реализовавший пенальти на 10-й минуте. Его соотечественник Хауме Куэльяр в компенсированное к первому тайму время был удален за две желтые карточки. У парагвайцев голами отметились Каку (62-я минута) и Анхель Ромеро (65, 80).

Обе команды играют в группе А вместе со сборными Аргентины, Чили и Уругвая. Матч между чилийцами и аргентинцами прошел ранее во вторник и завершился вничью (1:1).

В группе B играют команды Бразилии, Венесуэлы, Колумбии, Перу и Эквадора.

Изначально Кубок Америки, который был перенесен с 2020 года из-за пандемии коронавируса, должен был пройти в Аргентине и Колумбии. 31 мая было объявлено о переносе турнира в Бразилию.

В четвертьфинал Кубка Америки выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Финал турнира пройдет 10 июля.