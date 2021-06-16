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08:26 (мск), источник: Vesti.kz

Футболистки сборной Казахстана взяли реванш и всухую разгромили Армению

Игра прошла в Ереване.

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Женская сборная Казахстана по футболу провела второй товарищеский матч с командой Армении, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Встреча прошла на стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе казахстанской команды голы забили Бегайым Киргизбаева (5-я минута), Светлана Бортникова (13-я) и Аселхан Турлыбекова (81-я).

Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, подопечные Калояна Петкова взяли реванш за поражение в первой игре, которая прошла 12 июня на том же стадионе и завершилась со со счетом 2:1 в пользу Армении.

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