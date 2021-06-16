Футболистки сборной Казахстана взяли реванш и всухую разгромили Армению

Женская сборная Казахстана по футболу провела второй товарищеский матч с командой Армении, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Встреча прошла на стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе казахстанской команды голы забили Бегайым Киргизбаева (5-я минута), Светлана Бортникова (13-я) и Аселхан Турлыбекова (81-я).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/YxTjAnIa3tQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.