Сборные Колумбии и Венесуэлы сыграли вничью в матче Кубка Америки по футболу

На четвертой добавленной ко второму тайму минуте с поля за грубую игру был удален полузащитник сборной Колумбии Луис Диас.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9c63d09f8ac70d3c9ee0" data-vnd="9c63d09f8ac70d3c9ee0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9c63d09f8ac70d3c9ee0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Команда Колумбия

В первом матче колумбийцы обыграли сборную Эквадора (1:0) и с 4 очками возглавляют таблицу группы В. Сборная Венесуэлы в первой встрече разгромно проиграла бразильцам (0:3), в таблице группы команда поднялась на третье место.

Изначально Кубок Америки, который был перенесен с 2020 года из-за пандемии коронавируса, должен был пройти в Аргентине и Колумбии. 31 мая было объявлено о переносе турнира в Бразилию.