Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Швеция
Словакия
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Хорватия
Чехия
Футбол. Чемпионат Европы
17.06
Нидерланды
Австрия
20
Футбол. Чемпионат Европы
17.06
Украина
Македония
21
Футбол. Чемпионат Европы
17.06
Дания
Бельгия
12
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Англия
Шотландия
Все события
Фоторепортажи
30Голландцы обыграли Украину в лучшем пока матче Евро-2020
18Франция обыграла Германию в матче Евро
08:10 (мск), источник: ТАСС

Сборные Колумбии и Венесуэлы сыграли вничью в матче Кубка Америки по футболу

ТАСС, 18 июня. Сборная Колумбии сыграла вничью с командой Венесуэлы со счетом 0:0 в матче группы B в Кубке Америки по футболу. Турнир проходит в Бразилии.

Наверх
Источник: AFP 2021

На четвертой добавленной ко второму тайму минуте с поля за грубую игру был удален полузащитник сборной Колумбии Луис Диас.

Во время загрузки произошла ошибка.
Команда
Колумбия

В первом матче колумбийцы обыграли сборную Эквадора (1:0) и с 4 очками возглавляют таблицу группы В. Сборная Венесуэлы в первой встрече разгромно проиграла бразильцам (0:3), в таблице группы команда поднялась на третье место.

Изначально Кубок Америки, который был перенесен с 2020 года из-за пандемии коронавируса, должен был пройти в Аргентине и Колумбии. 31 мая было объявлено о переносе турнира в Бразилию.

В четвертьфинал Кубка Америки выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Финал турнира пройдет 10 июля.

Читайте также
 Нет никакого смысла кого-то сейчас обвинять: сборная России разучилась побеждать канадцев
Россиянку задержали по подозрению в умышленном проигрыше на Roland Garros
Возвращение звезды. Де Брейне вывел бельгийцев в плей-офф Евро
Бельгийцы обыграли датчан и пробились в 1/8 финала Евро-2020
Поражение — почти приговор: как сборной России выйти в плей-офф?
Англия справится с Шотландией: прогнозы на матчи Евро
Василий Уткин раскритиковал Дзюбу за жест после матча с финнами
Гендиректор ЦСКА назвал причины непопадания клуба в еврокубки
Сборная Бразилии разгромила команду Перу в матче Кубка Америки
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь