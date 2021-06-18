Неймар заплакал, говоря о рекорде Пеле по голам за Бразилию: «Эта статистика отражает радость от игры за сборную»
Нападающий «ПСЖ» Неймар высказался о рекорде Пеле по голам, забитым в составе сборной Бразилии.
Нападающий «ПСЖ» Неймар высказался о рекорде Пеле по голам, забитым в составе сборной Бразилии.
Форвард забил во всех четырех июньских матчах за сборную Бразилии. Забив в ворота Перу (4:0) на Кубке Америки, 29-летний футболист достиг отметки в 68 голов за сборную. Рекорд Пеле — 77 мячей.
— Что вы чувствуете, приближаясь к рекорду Пеле?
— Это особенные ощущения. Я через многое прошел на протяжении двух последних лет. Эта статистика отражает, как я рад играть за Бразилию, представляя свою страну, свою семью. Мы все проходим через очень необычный момент, Бразилия, как и другие страны, проживает очень тяжелую ситуацию.
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