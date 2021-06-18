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14:26 (мск), источник: Sports.Ru

Неймар заплакал, говоря о рекорде Пеле по голам за Бразилию: «Эта статистика отражает радость от игры за сборную»

Нападающий «ПСЖ» Неймар высказался о рекорде Пеле по голам, забитым в составе сборной Бразилии.

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Источник: Reuters

Форвард забил во всех четырех июньских матчах за сборную Бразилии. Забив в ворота Перу (4:0) на Кубке Америки, 29-летний футболист достиг отметки в 68 голов за сборную. Рекорд Пеле — 77 мячей.

— Что вы чувствуете, приближаясь к рекорду Пеле?

— Это особенные ощущения. Я через многое прошел на протяжении двух последних лет. Эта статистика отражает, как я рад играть за Бразилию, представляя свою страну, свою семью. Мы все проходим через очень необычный момент, Бразилия, как и другие страны, проживает очень тяжелую ситуацию.

Быть кумиром для кого-то, делать людей счастливыми — это доставляет мне радость. Мне нравится та история, что я пишу здесь. Я хочу, чтобы семья и друзья гордились мной. Я надеюсь, что все, кто любят эту игру, гордятся мной, потому что эти цифры ничего не значат. Это лишь гордость от того, что я представляю Бразилию, — сказал Неймар со слезами на глазах.

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