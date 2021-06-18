Пеле: «Болею за то, чтобы Неймар побил мой рекорд по голам за сборную Бразилии. Счастлив, когда вижу его игру»

Я, как и все бразильцы, счастлив всегда, когда вижу, как он играет в футбол. Сегодня он сделал еще один шаг к моему рекорду по голам за сборную Бразилии. И я болею за то, чтобы он побил его, с той же радостью, которую испытывал с тех пор, как впервые увидел его игру, — написал Пеле в инстаграме.