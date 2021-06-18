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15:05 (мск), источник: Sports.Ru

Пеле: «Болею за то, чтобы Неймар побил мой рекорд по голам за сборную Бразилии. Счастлив, когда вижу его игру»

Легендарный бразильский футболист Пеле высказался о форварде «ПСЖ» Неймаре, который может побить его рекорд по голам за сборную Бразилии.

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Источник: AP 2021

— Каждый раз, когда я вижу этого парня, он улыбается. Невозможно не улыбнуться в ответ. Это заразительно.

Я, как и все бразильцы, счастлив всегда, когда вижу, как он играет в футбол. Сегодня он сделал еще один шаг к моему рекорду по голам за сборную Бразилии. И я болею за то, чтобы он побил его, с той же радостью, которую испытывал с тех пор, как впервые увидел его игру, — написал Пеле в инстаграме.

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Форвард забил во всех четырех июньских матчах за сборную Бразилии. Забив в ворота Перу (4:0) на Кубке Америки, 29-летний футболист достиг отметки в 68 голов за сборную. Рекорд Пеле — 77 мячей.

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