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07:49 (мск), источник: ТАСС

Чилийцы обыграли сборную Боливии в матче Кубка Америки по футболу

ТАСС, 19 июня. Футболисты сборной Чили со счетом 1:0 победили команду Боливии в матче группы А Кубка Америки. Соревнования проходят в Бразилии.

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Источник: AFP 2021

Гол на 10-й минуте забил Бен Бреретон. Для 22-летнего нападающего этот мяч стал дебютным в составе сборной Чили. Он впервые попал в стартовый состав национальной команды.

В первом туре сборная Чили сыграла вничью с аргентинцами (1:1). Команда с четырьмя очками возглавляет турнирную таблицу группы А. Боливийцы в первом матче проиграли сборной Парагвая (1:3) и занимают последнее, пятое место в группе, не набрав очков.

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Изначально Кубок Америки, который был перенесен с 2020 года из-за пандемии коронавируса, должен был пройти в Аргентине и Колумбии. 31 мая было объявлено о переносе турнира в Бразилию.

В четвертьфинал Кубка Америки выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Финал турнира пройдет 10 июля.

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