Сборная Аргентины обыграла команду Уругвая в матче Кубка Америки по футболу
ТАСС, 19 июня. Футболисты сборной Аргентины со счетом 1:0 победили команду Уругвая в матче группы А Кубка Америки. Соревнования проходят в Бразилии.
ТАСС, 19 июня. Футболисты сборной Аргентины со счетом 1:0 победили команду Уругвая в матче группы А Кубка Америки. Соревнования проходят в Бразилии.
Единственный гол на 13-й минуте забил Гвидо Родригес.
В первом туре сборная Аргентины сыграла вничью с чилийцами (1:1). Команда с четырьмя очками возглавляет турнирную таблицу группы А. Уругвайцы провели первый матч на турнире.
Изначально Кубок Америки, который был перенесен с 2020 года
В четвертьфинал Кубка Америки выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Финал турнира пройдет 10 июля.