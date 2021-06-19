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09:45 (мск), источник: Матч ТВ

Сборная Мексики наказана из-за гомофобного скандирования болельщиков

Международная федерация футбола (ФИФА) наказала сборную Мексики двумя матчами перед пустыми трибунами на старте отбора к ЧМ-2022 из-за гомофобного скандирования болельщиков.

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Источник: AP 2021

Мексиканская федерация также получила штраф в размере 60 тысяч швейцарских франков (65 тысяч долларов) за оскорбительные выкрики с трибун во время матчей против Доминиканской Республики (18 марта) и США (24 марта).

Таким образом, болельщики сборной Мексики не смогут попасть на домашние матчи с командами Ямайки (2 сентября) и Канады (7 октября) в рамках финального раунда квалификации чемпионата мира в зоне КОНКАКАФ.

Ранее сообщалось, что матч между сборными Мексики и Гондураса посетили 70 тысяч зрителей.

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