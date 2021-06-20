Сборная России по пляжному футболу обыграла испанцев в матче Евролиги

Голами у россиян отметились Федор Земсков (2-я минута), Борис Никоноров (23), Алексей Макаров (27), Андрей Новиков (28, 33) и Кирилл Романов (37). У испанцев отличились Давид Наварро (4), Пабло Перес (6), Хуанми (12), Льоренс Гомес (27) и Хави Торрес (31).

Сборная России заняла первое место в квартете С и вышла в Суперфинал турнира. Россияне в первых двух турах обыграли сборные Турции (5:1) и Белоруссии (5:3).

Всего в первом этапе участвовали 12 команд, которые были разделены на три группы. Восемь сборных сыграют в Суперфинале. Помимо сборной России, это команды Испании, Белоруссии, Италии, Швейцарии, Польши, Португалии и Украины.