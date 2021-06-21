Венесуэла спаслась от проигрыша Эквадору на последних минутах матча Кубка Америки

Счёт в матче был открыт лишь в конце первого тайма эквадорским форвардом Эдуаром Пресиадо, уже на 51-й минуте игроки Венесуэлы восстановили паритет благодаря голу Эдсона Кастильо, а спустя 20 минут Гонсало Плата вновь вывел вперёд Эквадор и мог принести своей команде победу в этом матче. Однако Венесуэле удалось сравнять счёт в компенсированное время усилиями Рональда Эрнандеса.