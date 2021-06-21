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08:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Венесуэла спаслась от проигрыша Эквадору на последних минутах матча Кубка Америки

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос — Энженьян» состоялся матч третьего тура группы B Кубка Америки — 2021 между сборными Венесуэлы и Эквадора, который завершился ничьей со счётом 2:2.

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Источник: AFP 2021

Счёт в матче был открыт лишь в конце первого тайма эквадорским форвардом Эдуаром Пресиадо, уже на 51-й минуте игроки Венесуэлы восстановили паритет благодаря голу Эдсона Кастильо, а спустя 20 минут Гонсало Плата вновь вывел вперёд Эквадор и мог принести своей команде победу в этом матче. Однако Венесуэле удалось сравнять счёт в компенсированное время усилиями Рональда Эрнандеса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, после поражения от Колумбии (0:1) на старте турнира Эквадор набрал первое очко на текущем Кубке Америки. Венесуэла, проведшая третью игру, не одержала ни одной победы, дважды сыграв вничью — с Колумбией (0:0) и, соответственно, Эквадором (2:2).

Лидером группы B является Бразилия (6), за ней располагается Колумбия (4), затем идут Венесуэла (2) и Эквадор (1), замыкает таблицу Перу (0).

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