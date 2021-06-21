Автогол Йерри Мины принёс Перу победу над Колумбией в матче Кубка Америки — 2021

Счёт в матче был открыт на 17-й минуте полузащитником Перу Серхио Пеньей. В начале второго тайма нападающий сборной Колумбии Мигель Борха реализовал пенальти и восстановил паритет. Однако спустя 11 минут колумбийский защитник Йерри Мина поразил собственные ворота и, тем самым, по итогу принёс Перу победу в этом матче.