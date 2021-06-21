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08:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Автогол Йерри Мины принёс Перу победу над Колумбией в матче Кубка Америки — 2021

В Гоянии (Бразилия) на стадионе «Олимпико Педро Лудовико» состоялся матч третьего тура группы B Кубка Америки — 2021 между сборными Колумбии и Перу.

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Источник: AFP 2021

Встреча завершилась победой номинальных гостей со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт на 17-й минуте полузащитником Перу Серхио Пеньей. В начале второго тайма нападающий сборной Колумбии Мигель Борха реализовал пенальти и восстановил паритет. Однако спустя 11 минут колумбийский защитник Йерри Мина поразил собственные ворота и, тем самым, по итогу принёс Перу победу в этом матче.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что лидером группы B является Бразилия, набравшая шесть очков в двух турах, за ней располагается Колумбия (4), а замыкает тройку Перу (3). На четвёртом месте — Венесуэла (2), а на последнем — Эквадор (1).

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