Футболисты сборной Чили устроили вечеринку с проститутками на Кубке Америки

Семь футболистов команды — Артуро Видаль («Интер»), Гари Медель («Болонья»), Пабло Арангис («Универсидад де Чили»), Эдуардо Варгас («Атлетико Минейро»), Жан Менесес («Леон»), Пабло Гальдамес («Велес Сарсфилд») и Гильермо Марипан («Монако») — пригласили в Gran Hotel Odara проституток.

Чилийская сборная не тренировалась в субботу и воскресенье. Все футболисты были оштрафованы. Главный тренер Мартин Ласарте на фоне скандала может оставить свой пост.