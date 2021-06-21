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09:37 (мск), источник: Vesti.kz

Футболисты сборной Чили устроили вечеринку с проститутками на Кубке Америки

Футболисты сборной Чили нарушили санитарный протокол и дисциплину во время Кубка Америки, устроив секс-вечеринку, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Marca.

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Источник: AFP 2021

Семь футболистов команды — Артуро Видаль («Интер»), Гари Медель («Болонья»), Пабло Арангис («Универсидад де Чили»), Эдуардо Варгас («Атлетико Минейро»), Жан Менесес («Леон»), Пабло Гальдамес («Велес Сарсфилд») и Гильермо Марипан («Монако») — пригласили в Gran Hotel Odara проституток.

Чилийская сборная не тренировалась в субботу и воскресенье. Все футболисты были оштрафованы. Главный тренер Мартин Ласарте на фоне скандала может оставить свой пост.

Команда на Кубке Америки сыграла вничью с Аргентиной (1:1) и победила Боливию (1:0). 22 июня в ее календаре матч с Уругваем, а 25-го — с Парагваем.

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