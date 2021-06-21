Месси подписал татуировку на спине фаната
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси по достоинству оценил татуировку, которую сделал на спине любитель футбола из Бразилии.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси по достоинству оценил татуировку, которую сделал на спине любитель футбола из Бразилии.
Татуировка представляет собой изображение Месси, держащего в руках свою футболку на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Этот кадр достаточно известен — он был сделан в 2017 году, когда «Барселона» обыграла «Реал» на выезде.
Месси писал в комментариях в Instagram, что хотел бы подписать эту татуировку. Звездный аргентинский футболист сдержал свое слово.
Позже фанат вытатуировал эту самую подпись Лионеля Месси на своей спине.