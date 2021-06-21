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22:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Месси подписал татуировку на спине фаната

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси по достоинству оценил татуировку, которую сделал на спине любитель футбола из Бразилии.

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Источник: Reuters

Татуировка представляет собой изображение Месси, держащего в руках свою футболку на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Этот кадр достаточно известен — он был сделан в 2017 году, когда «Барселона» обыграла «Реал» на выезде.

Месси писал в комментариях в Instagram, что хотел бы подписать эту татуировку. Звездный аргентинский футболист сдержал свое слово.

Позже фанат вытатуировал эту самую подпись Лионеля Месси на своей спине.

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