Перу удалось спастись от поражения в игре Кубка Америки с Эквадором, уступая 0:2 в матче

Встреча завершилась результативной ничьей — 2:2.

Счёт в матче был открыт на 23-й минуте — сборная Эквадора вышла вперёд благодаря автоголу полузащитника Перу Ренато Тапиа. В компенсированное время к первому тайму эквадорский форвард Эдуар Пресиадо удвоил преимущество номинальных хозяев.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/rQ1bh5EZdDk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Однако уже на 49-й минуте сборная Перу сократила отставание — отличился нападающий Джанлука Лападула. Спустя ещё пять минут они восстановили равновесие в счёте благодаря забитому мячу крайнего полузащитника Андре Каррильо. Больше в этой игре никому отличиться не удалось.

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