Перу удалось спастись от поражения в игре Кубка Америки с Эквадором, уступая 0:2 в матче
В Гоянии (Бразилия) на стадионе «Олимпико Педро Лудовико» состоялся матч четвёртого тура группы F Кубка Америки — 2021 между сборными Эквадора и Перу.
В Гоянии (Бразилия) на стадионе «Олимпико Педро Лудовико» состоялся матч четвёртого тура группы F Кубка Америки — 2021 между сборными Эквадора и Перу.
Встреча завершилась результативной ничьей — 2:2.
Счёт в матче был открыт на 23-й минуте — сборная Эквадора вышла вперёд благодаря автоголу полузащитника Перу Ренато Тапиа. В компенсированное время к первому тайму эквадорский форвард Эдуар Пресиадо удвоил преимущество номинальных хозяев.
Однако уже на 49-й минуте сборная Перу сократила отставание — отличился нападающий Джанлука Лападула. Спустя ещё пять минут они восстановили равновесие в счёте благодаря забитому мячу крайнего полузащитника Андре Каррильо. Больше в этой игре никому отличиться не удалось.
Лидером турнирной таблицы группы B является Бразилия, пока не потерявшая ни одного очка, ее преследуют Колумбия (4) и Перу (4), а Эквадор (2) и Венесуэла (2), соответственно, на четвёртой и пятой позиции.