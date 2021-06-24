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09:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Перу удалось спастись от поражения в игре Кубка Америки с Эквадором, уступая 0:2 в матче

В Гоянии (Бразилия) на стадионе «Олимпико Педро Лудовико» состоялся матч четвёртого тура группы F Кубка Америки — 2021 между сборными Эквадора и Перу.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась результативной ничьей — 2:2.

Счёт в матче был открыт на 23-й минуте — сборная Эквадора вышла вперёд благодаря автоголу полузащитника Перу Ренато Тапиа. В компенсированное время к первому тайму эквадорский форвард Эдуар Пресиадо удвоил преимущество номинальных хозяев.

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Однако уже на 49-й минуте сборная Перу сократила отставание — отличился нападающий Джанлука Лападула. Спустя ещё пять минут они восстановили равновесие в счёте благодаря забитому мячу крайнего полузащитника Андре Каррильо. Больше в этой игре никому отличиться не удалось.

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Лидером турнирной таблицы группы B является Бразилия, пока не потерявшая ни одного очка, ее преследуют Колумбия (4) и Перу (4), а Эквадор (2) и Венесуэла (2), соответственно, на четвёртой и пятой позиции.

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