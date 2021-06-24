Бразилия вырвала победу у Колумбии на 10-й компенсированной минуте к матчу Кубка Америки

Счёт в матче был открыт уже на 10-й минуте встречи крайним полузащитником сборной Колумбии Луисом Диасом с передачи Хуана Куадрадо.

Лишь на 78-й минуте Бразилии усилиями Роберто Фирмино удалось сравнять счёт в матче. На 10-й компенсированной минуте Бразилия вырвала победу после гола с углового в исполнении Каземиро.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Ctaa-lZG4wc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, Бразилия с девятью очками в трёх играх остаётся лидером турнирной таблицы группы B, сборная Колумбии (4) — на втором месте. Замыкает тройку сборная Перу (4), а Эквадор (2) и Венесуэла (2) занимают, соответственно, четвёртое и пятое места.