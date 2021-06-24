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09:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Бразилия вырвала победу у Колумбии на 10-й компенсированной минуте к матчу Кубка Америки

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос — Энженьян» состоялся матч четвёртого тура группового этапа Кубка Америки — 2021 между сборными Бразилии и Колумбии, который завершился победой хозяев поля — 2:1.

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Источник: Reuters

Счёт в матче был открыт уже на 10-й минуте встречи крайним полузащитником сборной Колумбии Луисом Диасом с передачи Хуана Куадрадо.

Лишь на 78-й минуте Бразилии усилиями Роберто Фирмино удалось сравнять счёт в матче. На 10-й компенсированной минуте Бразилия вырвала победу после гола с углового в исполнении Каземиро.

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Таким образом, Бразилия с девятью очками в трёх играх остаётся лидером турнирной таблицы группы B, сборная Колумбии (4) — на втором месте. Замыкает тройку сборная Перу (4), а Эквадор (2) и Венесуэла (2) занимают, соответственно, четвёртое и пятое места.

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