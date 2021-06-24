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09:49 (мск), источник: Sports.Ru

Бразилия обеспечила себе первое место в группе Кубка Америки

Сборная Бразилии одержала волевую победу над Колумбией (2:1) в 4-м туре Кубка Америки.

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Источник: Reuters

«Селесао» набрали 9 очков в трех играх и гарантировали себе первое место в группе B, где в заключительном матче сыграют с Эквадором в ночь на понедельник.

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Колумбия завершила групповой этап с 4 баллами в 4 играх.

Сборные, занявшие первые четыре места в группе, выходят в четвертьфинал.

Группа В

Бразилия — 9 очков (3 матча)
Колумбия — 4 (4)
Перу — 4 (3)
Эквадор — 2 (3)
Венесуэла — 2 (3).

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