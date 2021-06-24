Бразилия обеспечила себе первое место в группе Кубка Америки
Сборная Бразилии одержала волевую победу над Колумбией (2:1) в 4-м туре Кубка Америки.
Сборная Бразилии одержала волевую победу над Колумбией (2:1) в 4-м туре Кубка Америки.
«Селесао» набрали 9 очков в трех играх и гарантировали себе первое место в группе B, где в заключительном матче сыграют с Эквадором в ночь на понедельник.
Колумбия завершила групповой этап с 4 баллами в 4 играх.
Сборные, занявшие первые четыре места в группе, выходят в четвертьфинал.
Группа В
Бразилия — 9 очков (3 матча)
Колумбия — 4 (4)
Перу — 4 (3)
Эквадор — 2 (3)
Венесуэла — 2 (3).