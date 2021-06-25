Ловрен: перед финалом ЧМ-2018 Брозович съел 2 кг салями, 2 круассана и выпил много колы

«Я не знаю, как Брозовичу удаётся столько есть. Перед финалом чемпионата мира он съел два килограмма салями, два круассана и выпил много кока-колы. Потом без проблем пробежал 15 км. Если бы я съел столько же, сколько он, мне понадобилось бы четыре дня, чтобы прийти в себя. Я спросил его, как ему это удалось, и он указал на небо и ответил: «Салями, салями!» — приводит слова Ловрена Football Italia.