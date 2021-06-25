Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
23.06
Швеция
Польша
32
Футбол. Чемпионат Европы
23.06
Словакия
Испания
05
Футбол. Чемпионат Европы
23.06
Германия
Венгрия
22
Футбол. Чемпионат Европы
23.06
Португалия
Франция
22
Футбол. Чемпионат Европы
26.06
Уэльс
Дания
Футбол. Чемпионат Европы
26.06
Италия
Австрия
Все события
Фоторепортажи
10Сборная Италии одержала на Евро три победы подряд
24Главное британское дерби завершилось нулевой ничьей
09:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Ловрен: перед финалом ЧМ-2018 Брозович съел 2 кг салями, 2 круассана и выпил много колы

Защитник сборной Хорватии и «Зенита» Деян Ловрен вспомнил интересную ситуацию, произошедшую перед финальным матчем чемпионата мира по футболу 2018 года со сборной Франции.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Я не знаю, как Брозовичу удаётся столько есть. Перед финалом чемпионата мира он съел два килограмма салями, два круассана и выпил много кока-колы. Потом без проблем пробежал 15 км. Если бы я съел столько же, сколько он, мне понадобилось бы четыре дня, чтобы прийти в себя. Я спросил его, как ему это удалось, и он указал на небо и ответил: «Салями, салями!» — приводит слова Ловрена Football Italia.

Напомним, в финале ЧМ-2018 сборная Хорватии проиграла Франции со счётом 2:4.

На Евро-2020 сборная Хорватии заняла второе место в группе. В 1/8 финала турнира команде предстоит провести матч со сборной Испании.

Читайте также
 Российскую теннисистку арестовали в Париже! Это скандал!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Свежая кровь: как должна омолаживаться сборная России
УЕФА составил символическую сборную группового этапа Евро
Агент: Черчесов сам уйдет, если поймет, что не приносит пользу
Ведущий «Матч ТВ» раскрыл детали скандального эфира с Бузовой
Перес о Чеферине: Он повышает себе зарплату, а футбол умирает
Российский клуб заинтересован в подписании хавбека «Арсенала»
«Монреаль» вышел в финал Кубка Стэнли. Впервые с 1993 года
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь