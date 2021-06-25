Сборная Чили проиграла Парагваю в матче Кубка Америки

Матч состоялся в Бразилиа на стадионе «Манэ Гарринча — Национальный» и завершился победой парагвайцев со счётом 2:0. В составе победителей забивали Брайан Самудио и Мигель Альмирон.

Таким образом, сборная Парагвая поднялась на второе место в группе, набрав 6 очков. Сборная Чили, в свою очередь, опустилась на третье место.

Напомним, турнир должен был изначально проходить в Аргентине и Колумбии, однако был перенесён в Бразилию в связи с протестами в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуацией в Аргентине. Ранее сообщалось, что сборная Бразилии планирует бойкотировать Копа Америка, однако команда всё же решила принять участие в турнире.