Сборная Беларуси по пляжному футболу вышла в финал чемпионата мира

Сегодня в четвертьфинальном поединке квалификации мирового первенства в португальском Назаре подопечные испанского специалиста Николаса Альварадо одержали волевую викторию над командой Германии со результатом 5:1. Немцы открыли счет в середине второго периода после удара Кристиана Бирмана, а потом Егор Гардецкий, Никита Чайковский, Олег Гапон и дважды Иван Константинов довели дело до разгрома.

В предварительном квалификационном раунде белорусы заняли первое место в группе С, победив соперников из Польши — 8:2, Норвегии — 9:2 и Испании — 4:3.

Впервые белорусские мастера пляжного футбола играли в финале ЧМ в 2019 году. В парагвайском Асунсьоне они не смогли выйти в плей-офф, заняв 3-е место в своей предварительной группе.

Также сегодня состоятся еще три четвертьфинальных матча, победители которых получат путевки в финал чемпионата мира-2021: Швейцария — Украина, Италия — Испания, Португалия — Азербайджан.

Финальная стадия планетарного форума с участием 16 лучших сборных со всех континентов пройдет в российской столице с 19 по 29 августа.