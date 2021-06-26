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12:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Главный тренер Уругвая Оскар Табарес тяжело болеет и тренирует команду, Кубок Америки-2021

Оскар Табарес — пример преданности футболу и одной сборной.

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Источник: AP 2021

Главного тренера сборной Уругвая Оскара Табареса в своё время прозвали «учителем». Во-первых, он в молодости действительно работал преподавателем начальных классов. А во-вторых, он — настоящий пример для подражания. Табарес тренирует в профессиональном футболе с 1980 года. Сейчас ему 74, он — самый пожилой тренер Кубка Америки-2021, но пока не собирается завершать карьеру, несмотря на возраст и серьёзную болезнь.

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У Табареса — аутоимунное заболевание, угрожающее жизни

В 2016 году у тренера диагностировали синдром Гийена-Барре, при котором иммунная система человека поражает часть периферической нервной системы. Как отмечает ВОЗ, у некоторых пациентов заболевание может привести к параличу ног, рук или лицевых мышц, а в тяжёлых случаях — к нарушению способности говорить и глотать. Синдром Гийена-Барре несет в себе потенциальную угрозу для жизни, а лекарства от него ещё не придумали — можно лишь купировать симптомы. «Я не живу с постоянной болью, — отмечает тренер. — Эта нейропатия вызывает проблемы с ходьбой, но, поскольку это хроническое заболевание, иногда я чувствую себя чуточку лучше».

При этом проблемы со здоровьем у пожилого тренера начались ещё раньше. В 2013 году Табарес перенёс операцию на позвоночнике. Как он сам рассказывал, тогда он не мог сдержать слёз от боли, поднимаясь по лестнице. С тех пор Табарес регулярно занимался физиотерапией, встречался с разными докторами и попробовал несколько методов лечения — всё ради того, чтобы и дальше заниматься любимым делом. Многие ожидали, что с таким диагнозом Табарес ещё пять лет назад уйдёт на пенсию, но у него были другие планы.

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«Бывают дни, когда я могу передвигаться самостоятельно, а в другие — нет, но в моей работе и в отношениях с игроками ничего не изменилось. Я буду тренировать сборную Уругвая до тех пор, пока результаты не дадут понять, что пора уйти», — заявил тогда тренер. Иногда Табарес ходит, опираясь на костыль, как в недавнем матче против сборной Аргентины, а иногда ездит на электрической инвалидной коляске — так было во время Копы-2016. Кстати, этот Кубок Америки для Табареса — уже седьмой, а первый был ещё в 1989 году. Тогда его сборная Уругвая заняла второе место, обыграв в финальном раунде аргентинцев с Марадоной. Впечатляющий стаж.

Главное для Табареса — доверие и уважение

Сам Табарес связывает уважительное прозвище не только с работой учителем: «Да, я давным-давно преподавал в начальных классах, но суть в том, что основная задача как учителя, так и тренера — это работа с группой. Технические и тактические умения футболистов важны, но для меня в коллективе есть и другие ценности. Прежде всего, взаимоуважение. Ещё, на мой взгляд, не должно быть расхождений между тем, что тренер говорит, и тем, что он делает. Игроки сразу это улавливают. Честность — залог создания сильной команды. А если вам посчастливилось выиграть, то нельзя впадать в эйфорию. Наш принцип — проигрывать достойно, а побеждать без лишних слов».

С Табаресом сборная Уругвая квалифицировалась на четыре чемпионата мира (1990, 2010, 2014 и 2018). Она заняла четвёртое место на ЧМ в Южной Африке, а следом выиграла Кубок Америки. Тогда, с июня 2011-го по август 2012-го, она не проигрывала 18 матчей подряд — это лучшая серия в истории команды. Табарес — абсолютный рекордсмен по количеству матчей в качестве тренера одной-единственной национальной сборной. В 2012 году за вклад в футбол ему присудили орден «За заслуги» — высшую награду ФИФА. «Достижения Учителя грандиозны, поскольку он, по сути, начинал с нуля. Он стоит за всем, чего мы достигли. Если Уругвай стали уважать во всём футбольном мире, то именно благодаря ему», — убеждён вратарь сборной Фернандо Муслера.

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В чём секрет футбольного долголетия Табареса?

«Табарес успешен по многим причинам, — писал в колонке для The National бывший уругвайский нападающий Диего Форлан. — Во-первых, он доверяет игрокам. Во-вторых, исключительным образом читает игру и делает замены, когда нужно. В-третьих, обладает энциклопедическими знаниями о соперниках и даёт шанс молодым игрокам. Его уважают, его мнению доверяют. Не думаю, что когда-нибудь видел его в гневе. Разочарованным — да, но не злым. Одно из его главных качеств — спокойствие. Как человек он очень приятный. Он, конечно, держит дистанцию, но при этом всегда готов поболтать с любым игроком. Думаю, многие молодые футболисты воспринимают его как второго отца. И он знает, как добиться максимума от каждого».

Все эти навыки прямо сейчас необходимы Табаресу, чтобы установить сразу два рекорда. Если в этом году он приведёт сборную Уругвая к победе в Кубке Америки, то станет пятым тренером, сумевшим выиграть турнир больше одного раза с момента его создания в 1916 году, и первым тренером, сделавшим это в XXI веке. Пока же Копа-2021 складывается для сборной Уругвая не очень удачно: после поражения от Аргентины, ничьей с Чили и победы над Боливией команда занимает предпоследнюю строчку в группе «Юг». Она тоже даёт пропуск в плей-офф, но играть в четвертьфинале придётся с лидером группы «Север», то есть, скорее всего, Бразилией — фаворитом турнира.

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