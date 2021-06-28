Сборная Бразилии упустила победу в матче с Эквадором в заключительном туре Кубка Америки

Матч прошёл в Гоянии на стадионе «Олимпико Педро Лудовико» и завершился со счётом 1:1.

Сборная Бразилии открыла счёт в матче на 37-й минуте после точного удара Эдера Милитао. В начале второго тайма Анхель Мена сравнял счёт и поставил окончательную точку в этой встрече.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/gOUK-Hwhsvg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В параллельном матче сборная Перу обыграла Венесуэлу со счётом 1:0.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/cSlqqmvlFGA" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, по итогам группового этапа сборная Бразилии заняла первое место в своей группе и вышла в плей-офф турнира. Также в плей-офф Кубка Америки вышли Эквадор, Перу и Колумбия, а Венесуэла вылетела.