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08:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Бразилии упустила победу в матче с Эквадором в заключительном туре Кубка Америки

Завершился матч пятого тура группового этапа Кубка Америки, в котором сборная Бразилии встречалась со сборной Эквадора.

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Источник: AP 2021

Матч прошёл в Гоянии на стадионе «Олимпико Педро Лудовико» и завершился со счётом 1:1.

Сборная Бразилии открыла счёт в матче на 37-й минуте после точного удара Эдера Милитао. В начале второго тайма Анхель Мена сравнял счёт и поставил окончательную точку в этой встрече.

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В параллельном матче сборная Перу обыграла Венесуэлу со счётом 1:0.

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Таким образом, по итогам группового этапа сборная Бразилии заняла первое место в своей группе и вышла в плей-офф турнира. Также в плей-офф Кубка Америки вышли Эквадор, Перу и Колумбия, а Венесуэла вылетела.

Напомним, турнир изначально должен был проходить в Аргентине и Колумбии, однако был перенесён в Бразилию в связи с протестами в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуацией в Аргентине. Ранее сообщалось, что сборная Бразилии планирует бойкотировать Копа Америка, однако команда всё же решила принять участие в турнире.

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