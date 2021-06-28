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19:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стало известно, как в РФС будет решать судьбу Черчесова в сборной

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович рассказал, как в организации будут решать судьбу главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

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Источник: РИА "Новости"

На чемпионате Европы российская команда набрала три очка, заняла последнее место в группе и не смогла выйти в плей-офф.

«Первым выступит сам Черчесов со своим докладом, а потом будут другие вопросы из повестки дня. Технический комитет может рекомендовать исполкому РФС оставить или уволить специалиста. Будет обмен мнениями. Но финальное решение остается прерогативой руководителей и исполкома РФС. Как правило, к советам технического комитета прислушиваются», — заявил Гершкович в интервью Championat.com.

Предстоящий внеочередной исполком РФС состоится во вторник, 29 июня.

Россия
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Первый тайм: 0:1
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