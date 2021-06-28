Стало известно, как в РФС будет решать судьбу Черчесова в сборной

На чемпионате Европы российская команда набрала три очка, заняла последнее место в группе и не смогла выйти в плей-офф.

«Первым выступит сам Черчесов со своим докладом, а потом будут другие вопросы из повестки дня. Технический комитет может рекомендовать исполкому РФС оставить или уволить специалиста. Будет обмен мнениями. Но финальное решение остается прерогативой руководителей и исполкома РФС. Как правило, к советам технического комитета прислушиваются», — заявил Гершкович в интервью Championat.com.