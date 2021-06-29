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08:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У Месси дубль, гениальный пас и абсолютный рекорд. Аргентина может сыграть с Бразилией только в финале

Аргентинцы завершили групповой турнир Кубка Америки уверенной победой.

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Источник: AP 2021

Если заранее обеспечившие себе первое место бразильцы накануне могли устроить выходной для большинства игроков основной обоймы во главе с Неймаром, то Месси покой только снится. Даже против немотивированной и не набравшей ни одного очка Боливии Лео пришлось выходить на поле не ради рекордного — 148-го матча за сборную, а чтобы гарантированно финишировать на первом месте. Второе выводило на грозную Колумбию, с которой в отборе на ЧМ-2022 команда Лионеля Скалони недавно не удержала перевес в два мяча (2:2). Хотя и Эквадор, судя по игре с Бразилией, тот еще подарок. Но все же не колумбийцы с портящим жизнь звездам зенитовцем Барриосом.

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Задачей номер два для Аргентины было определение кандидатуры ударного центрфорварда. Лаутаро Мартинес неожиданно провалился в двух стартовых турах, а в третьем Агуэро выглядел примерно так же, как и большую часть своего последнего сезона в «Манчестер Сити». То есть, малоэффективно. Однако Скалони снова сделал ставку на Куна, и тот начал игру с того, что не сумел с нескольких метров пробить самого яркого боливийца на этом турнире — голкипера Лампе.

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Впрочем, сухим вратарь продержался чуть более пяти минут. До момента, когда Месси гениально забросил мяч за спины защитников, и Папу Гомес сделал эпизод еще более эффектным, с лета поразив цель рикошетом от перекладины. Бенефис Лео, который в турнирных матчах не забивал за сборную больше одного гола с октября 2017 года, продолжился реализованным пенальти и эффектной атакой, в завершении которой мяч был переброшен через вратаря.

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Агуэро отметился результативной передачей, а сменивший его Лаутаро Мартинес отправил мяч в сетку едва ли не первым касанием. Хотя, за отведенное время форвард «Интера» наиграл на большее, однако пару раз его остановил Лампе, а второй трудовой гол отменили из-за офсайда у другого игрока бело-голубых. В любом случае у не знающего поражений на протяжении 17 матчей Скалони появился приятный повод для головной боли. Еще один важный момент заключается в том, что победители групп — Аргентина и Бразилия — теперь могут встретиться только в финале.

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В этой группе выгоднее было занять третье место, чтобы в четвертьфинале получить в соперники Перу. Однако радоваться парагвайцам было сложно, так как еще в первом тайме они из-за травмы потеряли свою главную звезду — Альмирона. Уругвай же убежал от Бразилии, но и в противостоянии с Колумбией небесно-голубых не будут считать фаворитами. Оскар Табарес явно держал эту встречу в уме, разделив игровое время между Суаресом и Кавани в пользу забившего победный мяч форварда «МЮ», а также опробовав расстановку 4−3−2−1, которая в плей-офф может оказаться эффективным оружием.

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В четвертьфиналах встречаются (время — московское).

  • 3 июля. Перу — Парагвай (0:00);
  • 3 июля. Бразилия — Чили (3:00);
  • 4 июля. Уругвай — Колумбия (1:00);
  • 4 июля. Аргентина — Эквадор (4:00).
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