У Месси дубль, гениальный пас и абсолютный рекорд. Аргентина может сыграть с Бразилией только в финале
Аргентинцы завершили групповой турнир Кубка Америки уверенной победой.
Аргентинцы завершили групповой турнир Кубка Америки уверенной победой.
Если заранее обеспечившие себе первое место бразильцы накануне могли устроить выходной для большинства игроков основной обоймы во главе с Неймаром, то Месси покой только снится. Даже против немотивированной и не набравшей ни одного очка Боливии Лео пришлось выходить на поле не ради рекордного — 148-го матча за сборную, а чтобы гарантированно финишировать на первом месте. Второе выводило на грозную Колумбию, с которой в отборе на ЧМ-2022 команда Лионеля Скалони недавно не удержала перевес в два мяча (2:2). Хотя и Эквадор, судя по игре с Бразилией, тот еще подарок. Но все же не колумбийцы с портящим жизнь звездам зенитовцем Барриосом.
Задачей номер два для Аргентины было определение кандидатуры ударного центрфорварда. Лаутаро Мартинес неожиданно провалился в двух стартовых турах, а в третьем Агуэро выглядел примерно так же, как и большую часть своего последнего сезона в «Манчестер Сити». То есть, малоэффективно. Однако Скалони снова сделал ставку на Куна, и тот начал игру с того, что не сумел с нескольких метров пробить самого яркого боливийца на этом турнире — голкипера Лампе.
Впрочем, сухим вратарь продержался чуть более пяти минут. До момента, когда Месси гениально забросил мяч за спины защитников, и Папу Гомес сделал эпизод еще более эффектным, с лета поразив цель рикошетом от перекладины. Бенефис Лео, который в турнирных матчах не забивал за сборную больше одного гола с октября 2017 года, продолжился реализованным пенальти и эффектной атакой, в завершении которой мяч был переброшен через вратаря.
Агуэро отметился результативной передачей, а сменивший его Лаутаро Мартинес отправил мяч в сетку едва ли не первым касанием. Хотя, за отведенное время форвард «Интера» наиграл на большее, однако пару раз его остановил Лампе, а второй трудовой гол отменили
В этой группе выгоднее было занять третье место, чтобы в четвертьфинале получить в соперники Перу. Однако радоваться парагвайцам было сложно, так как еще в первом тайме они
В четвертьфиналах встречаются (время — московское).