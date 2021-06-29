Зарема Салихова назвала идеального тренера для сборной России

«Доменико Тедеско — идеальный вариант для сборной», — написала у себя в Telegram-канале Салихова.

Ранее сегодня, 29 июня журналист Нобель Арустамян заявил, что нынешний главный тренер сборной России Станислав Черчесов может покинуть свой пост после внеочередного заседания исполкома РФС, который состоится завтра, 30 июня. Российская команда под руководством Черчесова заняла последнее, 4-е место в группе B на Евро-2020 и не смогла выйти в плей-офф турнира.