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23:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Каррера: Был бы горд тренировать сборную России

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о возможности возглавить сборную России.

Россия
СпартакЕвро
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Источник: РИА "Новости"

«Тренировать национальную сборную России было бы для меня большой гордостью и профессиональным успехом. В Москве, и в России у меня было прекрасное время. Это было поистине захватывающий опыт знакомства с этой великой страной. Мне и нашей семье очень понравилось в России.

Я глубоко привязался к этой стране и к русскому народу. Но я бы хотел ближайшие два года поработать в качестве главного тренера клуба. Однако мне очень лестно и приятно, что вокруг моего имени ходят разговоры», — цитирует Карреру Sport24.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые впервые за 16 лет завоевали титул чемпионов России, а также выиграли Суперкубок страны.

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