Каррера: Был бы горд тренировать сборную России

«Тренировать национальную сборную России было бы для меня большой гордостью и профессиональным успехом. В Москве, и в России у меня было прекрасное время. Это было поистине захватывающий опыт знакомства с этой великой страной. Мне и нашей семье очень понравилось в России.



Я глубоко привязался к этой стране и к русскому народу. Но я бы хотел ближайшие два года поработать в качестве главного тренера клуба. Однако мне очень лестно и приятно, что вокруг моего имени ходят разговоры», — цитирует Карреру Sport24.