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12:42 (мск), источник: Прессбол

Источник: БФФ намерена организовать в Казани сентябрьские домашние матчи сборной Беларуси с Уэльсом и Бельгией

Как сообщает издание «Бизнес Online», на Казань обратили внимание не только в «Торпедо"-БелАЗ, которое организует здесь домашний поединок еврокубка с «Копенгагеном», но и Белорусская федерация футбола.

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Источник: РИА "Новости"

БФФ намерена провести в Казани игры квалификации к чемпионату мира-2022.

Сейчас речь идет о домашних встречах против сборных Уэльса и Бельгии, которые должны состояться 5 и 9 сентября соответственно.

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Приезд обеих сборных станет для Казани настоящим подарком. Уэльс вышел в плей-офф чемпионата Европы-2020, там выступает игрок «Реала» Гарет Бейл.

Бельгия возглавляет рейтинг ФИФА и считается одним из главных фаворитов нынешнего Евро. В ее составе такие звезды, как Кевин де Брейне, Ромелу Лукаку и Эден Азар.

Вот только для проведения игр сборных и клубов в еврокубках арену нужно лицензировать. По нынешним требованиям стадион должен получить четвертую категорию, главному пункту которого — наличию не менее 8 тысяч зрительских мест — стадион «Центральный» уже соответствует. Другие важные критерии — размер поля, качество света и квадратура отдельных помещений для VIP-зрителей, вещателей и журналистов — тоже выполнены, а значит больших работ по подготовке к играм не потребуется.

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Стадион «Центральный» принимал матчи «Рубина» в Лиге чемпионов, а также организовывал игру сборной России против Лихтенштейна в отборе к ЧМ-2014. На арене тренировались участники чемпионата мира 2018 года, который проходил в России, в том числе сборная Франции.

«Нам интересно провести такие статусные игры на Центральном стадионе. Сборные тут не играли с 2013 года. Сейчас анализируем, все что нужно сделать с нашей стороны для получения необходимых лицензий от УЕФА. Видим, что неразрешимых задач пока не стоит. Будем стараться принять сборную Беларуси — братской нам страны — в Казани. Это честь для нас», — заявил директор арены Ильгиз Фахриев.

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