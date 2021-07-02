Гайч и Понсе сыграют на Олимпиаде
Два игрока из чемпионата России вошли в окончательную заявку олимпийской сборной Аргентины.
АргентинаФутбол на Олимпиаде: таблица и календарьФутбол на Олимпиаде: таблица и календарь
Два игрока из чемпионата России вошли в окончательную заявку олимпийской сборной Аргентины.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч и форвард столичного «Спартака» Эсекьель Понсе вошли в состав сборной Аргентины по футболу для выступления на Олимпийских играх в Токио.
В состав, опубликованный в официальном Twitter сборной, вошли 22 человека. Летние Олимпийские игры в Токио, перенесенные с 2020 года
Понсе в сезоне-2020/21 забил 10 голов в 28 матчах за «Спартак» во всех турнирах. Гайч в первой части сезона сыграл 18 матчей за ЦСКА и забил 1 мяч, а зимой отправился в аренду в итальянский «Беневенто», где в 15 играх отличился дважды.