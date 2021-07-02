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10:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гайч и Понсе сыграют на Олимпиаде

Два игрока из чемпионата России вошли в окончательную заявку олимпийской сборной Аргентины.

АргентинаФутбол на Олимпиаде: таблица и календарьФутбол на Олимпиаде: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч и форвард столичного «Спартака» Эсекьель Понсе вошли в состав сборной Аргентины по футболу для выступления на Олимпийских играх в Токио.

В состав, опубликованный в официальном Twitter сборной, вошли 22 человека. Летние Олимпийские игры в Токио, перенесенные с 2020 года из-за пандемии, пройдут с 23 июля по 8 августа.

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Понсе в сезоне-2020/21 забил 10 голов в 28 матчах за «Спартак» во всех турнирах. Гайч в первой части сезона сыграл 18 матчей за ЦСКА и забил 1 мяч, а зимой отправился в аренду в итальянский «Беневенто», где в 15 играх отличился дважды.

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