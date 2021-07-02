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11:25 (мск), источник: Реальное время

Слуцкий опроверг слухи о возможном назначении в сборную России

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий опроверг слухи о своем возможном назначении в сборную России по футболу. По его словам, ему не звонили по этому поводу.

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Источник: РИА "Новости"

— Во всех лентах новостей появилась информация, что вы получили приглашение вернуться в сборную.

— Я так же прочел, как и ты, поулыбался.

— Ну?

— Ну что ну? Нет, никто не звонил.

— Еще появилась информация, что источник из казанского клуба сообщил: Леонид Слуцкий не собирается бросать «Рубин» и возвращаться в сборную.

— Ну когда человека никуда не зовут, он и не собирается, естественно, — сказал Слуцкий.

Ранее после заседания технического комитета РФС и выступления президента России Владимира Путина на прямой линии, некоторые СМИ распространили информацию о возможном назначении Слуцкого тренером национальной команды.

Напомним, сборная России досрочно вылетела с чемпионата Европы-2020 по футболу, заняв четвертое место в группе В.

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